Richardsovou a Sheena čekají velkolepé líbánky

"Úplatek bych nikdy nevzala. Na to jsem až moc hrdá. Ovšem pokud to člověk pojme jako rozmazlování, pak si to nechám líbit a budu si všeho užívat plnými doušky. Tolik se na život s Charliem těším, že mě ani nenapadají slova, kterými bych to mohla přiblížit," nechala se slyšet Denise, která se proslavila například ve filmu Hvězdná pěchota či v bondovce Jeden svět nestačí.





Charlie, mužská hvězda filmů Wall Street nebo Young Guns, je podle vyjádření nejbližších přátel zamilovaný až po uši. Dosvědčuje to mimo jiné i velkolepý plán, který sestavil k nerušenému prožití líbánek. Prozatím nechce nic podrobnějšího prozradit, šušká se ale o nejdražším hotelu na světě, plavbě kolem světa na luxusní soukromé jachtě a o svatebním daru v podobě starobylé rezidence u francouzského města Saint Tropez.





"Miluje ji doslova jako blázen. Tráví spolu absolutně veškerý pracovní i volný čas. Neexistuje, že by někdo z těch dvou šel sám třeba do restaurace, natož nakupovat. Nejraději se společně zdržují v Charlieho domě. Mají tam jedinečné soukromí a mohou se alespoň oddávat nekonečným milostným hrátkám," prozradil jeden z hercových kamarádů.





"Byla to pro Charlieho rozhodně láska na první pohled. Ještě nedávno se chvástal, že spal s tisícovkami žen. Dokonce se o něm tradovalo, že si kupuje luxusní hollywoodské prostitutky a sponzoruje tučnými částkami místní nevěstince. Ovšem jakmile se poznal s Denise, se vším byl v tu ránu konec. Nechce o své minulosti vůbec mluvit a obezřetně chrání své soukromí," podotkl Sheenův přítel.