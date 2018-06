Richardsová a Sheen se rozvádějí

Čtyřiatřicetiletá Richardsová nyní usiluje o plné svěření dětí do její péče a požádala, aby o pět let staršímu Sheenovi bylo zaručeno právo děti navštěvovat.

V žádosti o rozvod vznáší Denise mimo jiné nárok na "různé šperky a další osobní majetek".

Richardsová a Sheen byli považování za šťastný pár a jejich chystaný rozvod je pro mnohé překvapením. Tím spíše, že před pouhým měsícem v Sheenově rozhovoru pro americký magazín US Weekly se Charlie horoval, že se nemůže dočkat, až se znovu stane otcem, a přiznal, že by si on i manželka přáli další děvčátko.

Richardsová a Sheen se vzali v červnu 2002. Herec, který má jednadvacetiletou dceru Cassandru z předchozího vztahu s Paulou Profitovou, se s bývalou Bond-girl seznámil před čtyřmi lety při natáčení snímku Zeptejte se Cindy. Společně si zahráli také ve filmu Scary Movie 3. Začali spolu chodit na podzim 2001, kdy Richardsová hostovala v Sheenově sitcomu Všichni starostovi muži.