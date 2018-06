VIDEO: To nejhorší byla smrt bratra, rekapituluje Richard Tesařík

„Jedna dobrá věc je, že tady mohu pořád hrát a je to furt dobrý. Ta nejhorší je můj brácha, který se zabil. Spolu jsme v Kalichu hráli, spolu jsme tady začínali,“ řekl iDNES.cz se značným žalem v hlase.

Kalich Richardu Tesaříkovi pomáhá, stal se jeho druhým domovem a rád sem chodí. „Hodně mě to tu baví, je to příjemné divadlo, kde se hrají pěkné věci, a pro mě je to odpočinek od kapely, se kterou hrajeme hodinu dlouhé koncerty, takže tohle je radost,“ dodal.

V začátcích tu působil i Michal Kavalčík, známý jako Ruda z Ostravy. Bylo to v době, kdy se chtěl z Česka přesunout do USA. Tehdejší angažmá ho ale donutilo zůstat.

„Měl jsem možnost tady strávit sedm nebo osm let, byla to doba, kdy se tady hrálo úterý až neděle, sobota dvojáky, takže můj jediný volný den bylo pondělí. A takhle to šlo s nějakými malými přestávkami v létě osm let,“ vzpomíná Kavalčík, který se tehdy bláznivě zamiloval.

„Byla tu jedna krásná láska, můžu říct, že to byla Kateřina, bylo to krásné období a dnes jsme dobří přátelé. Zkoušeli jsme tehdy nějakou inscenaci, chemie pronikla a strávili jsme spolu nějaký čas. Svatba z toho bohužel nebyla, ani děti, ale bylo to příjemné období,“ přiznal herec a zpěvák, který je momentálně sice zadaný, avšak vztah nechtěl příliš medializovat. „Nechci říkat, v jaké je to fázi. Ale řekněme, že něco je a že jsem spokojený.“

„Strávil jsem tu taky pěkný čas, byl jsem tady v začátcích od roku 2009, tak mám jen hezké vzpomínky. Dobrá parta, dobré období a na špatné si fakt nepamatuju,“ podotkl zpěvák Petr Kolář.

Oslavy Divadla Kalich se odehrály v rámci tříhodinového koncertu, na němž zpívaly snad všechny přední české i slovenské hvězdy. Nechyběly ani herecké osobnosti, které se v inscenacích objevují.