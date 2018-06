Richard Müller zpíval ve Zlíně nahý, údajně pod drogami

Upřesnil, že více než 850 platícím návštěvníkům hrála jedna z nejlepších slovenských kapel I. M. T. Smile, k níž se zpěvák přidal. Většina z těch, co zaplatili vstupné, byla podle Devátého se svérázným extempore zpěváka spokojena. "Záleží na publiku, jak daleko nechá vystoupení pokračovat," podtrhl. "Z Richardovy strany to byla jednoduše show," uvedl manažer a člen skupiny IMT Smile Miro Tásler. Müller si měl pozvat do Zlína též zpěvačku Ivu Bittovou, ale ta, když viděla, v jakém je stavu, odjela.

Nešťastný byl podle Devátého také skladatel Michal Horáček, který chtěl, aby Müller příští týden v sobotu moderoval slavnostní večer Výročních cen Akademie populární hudby. "To ne," byla prý slova, která Horáček ve Zlíně nejčastěji opakoval.



Devátý dodal, že Müller zazpíval asi osm písniček. "Potom, když chtěl po divácích péčko (pervitin), jsme jej odvedli," řekl. Podle jednoho z účastníků koncertu se Müller po dvou písničkách oblékl. "Vyprávěl vtipy na slovenského zpěváka Jožo Ráže, byl i jinak vtipný a myslím si, že mnozí budou na tento večer v klubu dlouhou vzpomínat," sdělil jeden z návštěvníků klubu.