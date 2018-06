Richard Müller vydal fotky z cest, Saudek ho odměnil polibkem

Jan Saudek coby odborník přes fotografie přijal roli kmotra Müllerovy knihy nadšeně. Dlouhý polibek, který věnoval svému kolegovi a kamarádovi, byl všeříkající. Přátelské polibky, známé spíš z muslimských zemí, si ostatně nevyměnili poprvé: když Jan Saudek slavil své 75. narozeniny, byl to zas Richard Müller, který slavného fotografa objal a věnoval mu polibek na rty.



Saudek s rodinou ale nebyl jediný, koho fotky Richarda Müllery zajímaly. Přišli si je prohlédnout i manželé Dagmar a Václav Havlovi, vdova po Petru Mukovi Eva či Petr Hapka.

Snímky pocházejí především z cest po západní Evropě a Spojených státech. Z deseti tisíc záběrů, které pořídil v uplynulých 13 letech, vybral tři stovky nejlepších. Většinu fotografií autor pořídil digitálně, i když si občas musel vystačit jen s mobilem.

"Měl jsem období, kdy jsem neměl chuť nosit s sebou fotoaparát, a tak jsem fotky fotil mobilem. To, co jsem chtěl, to jsem zachytil – důležitý je pro mě obrázek, ne nejkvalitnější foťák. Snažím se mít bystré oko a nejoriginálnější pohled. A taky, aby měla fotka náboj," řekl iDNES.cz zpěvák, který nechtěl být neskromný, ale zmínil, že i z nevybraných fotek, by zvládl udělat ještě dvě podobné knížky.

Knize vyjádřila podporu i přední světová fotografka Annie Leibovitzová, jež - podobně jako například Jan Saudek - sepsala průvodní text. Tématy mnoha fotek jsou ulice měst i budovy. Lidské tváře chybí. "Stydím se fotit lidi. Přijde mi hrozně nepříjemné mít foťák, sednout si k někomu a fotit," vysvětlil Müller, podle něhož se zajímavý výraz fotografovaného člověka ztrácí právě ve chvíli, kdy mu o svém záměru řekne.



Známý slovenský zpěvák nezůstane se svojí knihou fotografií jen na domácí půdě, ale bude se ucházet o přízeň čtenářů i za hranicemi – kniha vyjde kromě češtiny a slovenštiny také v angličtině a němčině. Selekci tři sta fotografií vybral Müller se svojí kurátorkou Denisou Bogdalíkovou a první výtisky knihy byly představeny už začátkem října návštěvníkům mezinárodního knižního veletrhu v Německu.