Müller: Nemám problém mluvit o soukromí, ale jsem spíš introvert

„Viděl jsem první sestřih, finálnímu už jsem nebyl přítomný, protože mě nikdo nepozval. Reakce byly na jedné straně takové rozpačité, ale na druhé straně velmi kladné. Takže jsem překvapený, protože když já jsem viděl ten první sestřih, tak jsem byl přesvědčený, že to v žádném případě nepustíme,“ prohlásil zpěvák.

Film Richard Müller: Nepoznaný měl premiéru loni. O zpěvákovi v něm mluví také jeho exmanželka Soňa, bývalá partnerka Iva Bittová nebo současná partnerka Vanda Wolfová. Zpěvák však s dokumentem moc spokojený není. „Připadalo mi to takové, byla to tak trošku promarněná příležitost, protože jak často dostane člověk možnost, aby o něm natočili 1,5hodinový dokument. No a když se to pak mine účinku, tak je to škoda,“ říká.

Sám přitom nemá problém mluvit o svém soukromí a říká, že je docela upřímný a otevřený. Na druhou stranu se ale vůbec nepovažuje za extroverta. „Já si myslím, že jsem spíš introvert, i když by si málokdo myslel to samé,“ prohlásil Müller.

Zpěvák chystá s moderátorkou Adelou Vinczeovou turné Ona a On Tour. Kromě Slovenska bude turné i v Česku, například 20. října v Ostravě a pak v Brně, Praze, Hradci Králové a Liberci. Půjde o kombinaci zpívání a povídání. Richard Müller na turné možná sdělí i další důvěrnější informace, podle toho, na co se ho moderátorka bude ptát.

Na Rádiu Impuls ale zpěvák přiznal, že pokud jde o tvorbu textů a písní, momentálně se cítí trochu vyschlý. „Ambici bych i měl, ale nedaří se mi nějak přikročit k samotnému aktu tvorby. Já jsem vždycky psal texty strašně rychle, v určitých obdobích svých turbulencí, bylo hodně inspirací, takže bylo hodně textů a momentálně nepřemýšlím nad nějakými tématy,“ dodal.