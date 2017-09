Richard Müller: K otci mám silnější vztah, než když žil, což je smutné

Umění nabíjí, ale práce s emocemi leckoho vyčerpává, hodně muzikantů má proto problémy a alkoholem a drogami...

Já jsem si svoje odkroutil v průběhu několika let (hlavně během 90. let, vyvrcholilo to v roce 2000, kdy se na koncertě ve Zlíně svlékl, pozn. red.). Dnes nefetuju, nepiju ani nekouřím.

Až takový asketa jste?

Maximálně se přejídám, ale s tím se asi nic nedá dělat. Miluju větrníky, maso, klobásy, majonézové saláty a samozřejmě starou osvědčenou českou kuchyni: vepřo-knedlo, svíčkovou, guláš...

S vaším otcem, legendárním slovenským hercem, jste měl problematický vztah. Usmířili jste se, než odešel?

Nestihl jsem to, a to mě moc mrzí. S odstupem času se na něj dívám jinak. On byl příliš hrdý a já příliš sprostý na to, abychom k sobě našli cestu. Dnes mám k němu silnější vztah, než když žil, což je smutné... Jsem na něj hrdý jako na umělce. A když si vzpomínám na zážitky s ním, jsou většinou kladné.

Říkáte si někdy, co by tomu táta řekl, kdyby tady byl?

Ano. Zajímal by mě třeba i jeho názor na mou novou desku. On nikdy nebyl na mém koncertě. To mě mrzelo. Někdo mi vyprávěl, že se dostal k nějaké desce a pořád si ji pouštěl, prý se mu líbila a říkal, že je na mě pyšný, ale mně to nikdy neřekl. Byly to dva singly, které vyšly na začátku mé kariéry.

Proč jste se rozhádali?

Ani nevím... Hodně času jsem trávil s mámou, ona byla taky herečka, ale na Nové scéně v Bratislavě, kam přešli z Nitry, neměla moc příležitostí, zato otec se tam automaticky stal hvězdou, žil v podstatě víc s kolegy a známými než s námi. Málokdy jsme se viděli. S mámou jsme udržovali nesmírně upřímný vztah. V tom období se to mezi mnou a tátou pokazilo a už to tak zůstalo.

