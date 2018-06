Richard Müller je v padesáti znovu otcem, přítelkyně mu porodila syna

"Oznamuji vám všem, milí přátelé, že dnes ráno v 8:58 se mi narodil syn Markus! Váš Richard," napsal zpěvák na Facebooku.

Partneři se znají několik desítek let. Pověstná jiskra přeskočila ale před šesti lety, když se potkali v New Yorku. Od té doby dělili svůj čas mezi Paříž, New York a Bratislavu. Pár potvrdil "jiný stav" loni na podzim v průběhu šestého měsíce těhotenství. Wolfová, která pracuje jako top manažerka firmy Ogilvy v Paříži, se už před lety na roli matky těšila.

"Uvidíme, když to přijde, tak to přijde... Mám kolem sebe pořád děti. Sestřenice má trojčata, sestra má dceru Terezku, jsem kmotrou dětí svých nejlepších přátel. Trávím s nimi spoustu času. Lidé mi tvrdí, že budu dobrou matkou. Uvidíme," řekla manažerka v rozhovoru pro ONA DNES (více zde).

Vanda Wolfová

Pro Vandu to je první dítě, pro zpěváka už třetí. Z prvního manželství s hlasatelkou Soňou Müllerovou má dvacetiletého syna Filipa a sedmnáctiletou dceru Emmu, která je modelkou.

Zpěvák nedávno prohlásil, že je rodinný typ. "Často mám rád, když jsem sám, ale vím, že v nějakém pokoji nebo u televize je někdo blízký. Vím, že když se odpoutám od své samoty, poslouchání nebo skládání, tak tam prostě někdo je," prozradil Müller (více čtěte zde).