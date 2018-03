Více než dva roky jsem úplně čistý, přiznal Richard Müller

„Nepiju absolutně. Ani alkohol, ani cigarety, ani jiné druhy cigaret, nic. Jsem více než dva roky úplně mimo těchto věcí,“ prozradil Müller.

V poslední době si zpěvák uvědomil, že velmi dlouhou dobu neměl od koncertování přestávku a že únava tak trochu klepe na dveře. „Budu pro to muset něco udělat, začít se pohybovat, realizovat procházky nebo něco takového. Já neříkám, že těch 13 koncertů, nebo kolik nás čeká, je nezvládnutelná cifra, to v žádném případě, ale je lepší to celé ustát v dobré kondici,“ prohlásil.

Richard Müller se nechtěl vyjadřovat k vypjaté politické situaci na Slovensku a v Česku. „No já radši neřeknu nic, já se stydím za jednu i druhou stranu,“ řekl jen.

Na Impulsu také prozradil, že ho nikdy ani žádná politická strana neoslovila, aby pro ně zpíval na mítinku. „Asi jsem nebyl a nejsem natolik populární, abych vyhovoval jedné nebo druhé politické formaci a já bych samozřejmě do toho ani nikdy nešel,“ přiznal s tím, že se ale nechal přemluvit k nazpívání hymny Sme si rovni pro slovenské sportovce na zimní paralympiádě.

„Ano, oni nás oslovili, jestli bychom byli ochotni udělat písničku pro tento účel. Já oslovil Ondřeje Brzobohatého a Petra Uličného a ti udělali během několika dní písničku, kterou jsme pak v Praze nahráli. Myslím, že se hodně povedla,“ dodal Richard Müller, který bude letos 13. října jednou z hvězd Českého mejdanu s Impulsem.