Snad neřeší má poporodní kila, doufá partnerka Richarda Müllera

"Jeho váhu opravdu neřeším, stejně tak doufám, že on neřeší má poporodní kila. Jsou jiné a daleko důležitější věci, které řešíme," řekla iDNES.cz partnerka Richarda Müllera Vanda Wolfová.

Nejvíc teď prý doma žijí synem Markusem, který se narodil před dvěma lety. "Je to to nejkrásnější, co jsem kdy mohla udělat, nebo lépe řečeno - co se mi mohlo stát," říká Vanda s tím, že si zvykla i na slovenskou metropoli, do níž se přistěhovala z jihu Moravy.

"Druhý rok jsem na mateřské, takže domov je teď v Bratislavě. Původem jsem z Brna. Když je možnost, nejradši jezdím za rodinou tam."

A jak Wolfová mluví o soužití s Müllerem? "Je to lehké, krásné, naplňující, samé superlativy. Jinak bych s ním nebyla."

Vanda Wolfová, Richard Müller a jejich syn Marcus (2013)

Partneři se naposledy objevili ve společnosti na křtu Müllerovy desky Hlasy, kterou bude nyní zpěvák prezentovat na velkém turné, v rámci něhož navštíví 36 českých a slovenských měst (více o křtu desky zde). "Já se určitě podívám na první koncert a pak si nenechám ujít Prahu, Brno a Bratislavu," dodala zpěvákova životní partnerka Vanda.