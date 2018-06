Zakroutila bych mu krkem, říká o případné nevěře mladá žena milionáře

„Možná jsem žárlivější já. Mladé ženy rády koukají po pěkných chlapech,“ řekl magazínu Krone podnikatel Richard Lugner, který je známý tím, že na vídeňský Ples v Opeře zve světové celebrity.

Jeho manželka ho ale přerušila: „To není vůbec pravda. Jediný, kdo se otáčí za každou, která má prsa, jsi ty, Richarde!“

Blondýnka by se ale prý o manžela se žádnou rivalkou nedělila. „Zakroutila bych mu krkem! V žádném případě bych to neprominula. Sbalila bych se tak rychle, že by se nestačil divit,“ prohlásila.

Milionář před svojí pátou svatbou chodil s blondýnkou Anastasií Sokolovou, která měla přezdívku „Katzi“. Jeho nynější manželku proto německá média přezdívají „Spatzi“. Bývalá modelka prozradila, proč ji manžel takhle oslovovat nesmí.

„Protože nejsem jedna z jeho milostných avantýrek, nebo dokonce horší, jedno z jeho zvířátek v zoo. Myslím, že je to ponižující a směšné. Je mi jedno, co píší média. Ale on mě nemůže takhle oslovovat,“ vysvětlila.

Rakouský stavební magnát si vzal bývalou německou Playmate Cathy Schmitzovou loni v září. Veselka ženicha prý tak unavila, že během svatební noci usnul (více zde).