Nejím maso, jen kozy, vtipkuje zpěvák Richard Krajčo

„Já jsem asi před třemi lety úplně zredukoval stravu, tak jsem nějaká kila shodil a drží mi to vlastně do dneška. Vynechal jsem pšenici, vynechal jsem maso a mléčné výroky, kromě těch kozích,“ prohlásil zpěvák a na otázku, co tedy vlastně jí, odpověděl: „Kozy.“

Udržet se ve formě mu pomáhá i vystupování a „řádění“ na koncertech. Letos si ale s kapelou řekli, že budou mít po dlouhé době volné léto. „Nebudeme dělat nic. Bylo to pro mě těžké, ale opravdu jsem odmítal a odmítal a budu jenom doma. A to se mi nestalo patnáct, sedmnáct let,“ řekl Krajčo na Impulsu s tím, že dovolenou stráví s rodinou a dětmi.

„On když člověk nechci říct stárne, ale zraje, tak si začne vážit úplně jiných věcí a má jiné priority. Já mám pocit, že na to, že je mi čtyřicet, jsem dokázal sám sobě tolik věcí, o kterých jsem nikdy ani nesnil. Jestli toho není až moc,“ míní.

Richard Krajčo oslavil 1. června 40. narozeniny. Pořád se ale občas cítí jako malý kluk a někdy má pocit, že je mu líp než ve dvaceti. „Já bych neměnil to, co se stalo a co se děje teď. Vůbec bych neřekl, že bych radši měl 30 nebo 25. Já vlastně prožívám nejkrásnější roky,“ dodal.