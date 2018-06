Krajčo kvůli skřípnutým nervům zrušil koncert. Už je mi lépe, vzkázal

„Dámy a pánové, bratia a sestry v Hniezdnom. Je mi líto, že k vám nemůžeme dorazit. Půlka mého těla, díky skříplým nervům v... tam... přestala fungovat a díky fyzioterapeutům se mohu sice na nohy postavit, ale to je tak vše, co zmůžu. Mrzí mě to, protože se na každé hraní u vás těšíme. Ale ani v sedě by to nebylo vlastně možné a koncert by neměl to, co mít má,“ napsal Krajčo na facebookovém profilu kapely o víkendu.

„Věřím, že vám to vynahradíme. Nezlobte se, tentokrát to zdraví nedovolilo. Mějte se hezky a já mířím opět pod ruce odborníků a pak na vyhřívanou dečku do postele,“ dodal s tím, že kapelu zastoupí zpěvačka Katarína Knechtová.

Richard Krajčo pak v pondělí fanouškům oznámil, že díky péči odborníků se cítí už mnohem lépe. „Nebojte, už je mi lépe. Mnohem lépe. Má fyzioterapeutka a léčitelka Janička umí zázraky, a tak se můžu začít brutálně těšit,“ oznámil s poukazem na začátek třetího ročníku Kryštof Kempu.