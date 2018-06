VIDEO: Lití ledové vody na hlavu dorazilo do Česka, výzvu přijal Krajčo

Zpěvák skupiny Kryštof zveřejnil na Facebooku video, jak se polévá ledovou vodou. „Nikdy jsem se žádné takové facebookové výzvy nezúčastnil, je to poprvé," říká.

Do výzvy ho nominovala moderátorka televize Óčko Tereza Tobiášová. „Já si tedy stejně jako Tereza včera vyliju kýbl studené vody na hlavu a budu nominovat další tři, aby se to rozšířilo mezi co nejvíc lidí a o téhle nemoci získali nějaké znalosti a vědomí," řekl Krajčo.

ALS neboli amyotrofická laterální skleróza je progresivní neurodegenerativní onemocnění, které poškozuje nervové buňky v mozku a míše. Takzvané motoneurony, které kvůli nemoci odumírají, jsou důležité k tomu, aby mozek mohl kontrolovat pohyb svalů. V pozdějších stádiích choroby je pacient zcela paralyzován. Psychické funkce přitom obvykle zůstávají zachovány.

Slavní si teď vylévají ledovou vodu na hlavu, aby zvýšili povědomí o této nemoci a přiměli své fanoušky přispět i finančně na výzkum ALS.

Mark Zuckeberg se polil ledovou vodou a vyzval k tomu Billa Gatese.

Každý zúčastněný následně nominuje další tři, kteří mají výzvu podstoupit. Richard Krajčo si vybral moderátora Libora Boučka, zpěváka Marka Ztraceného a známého kuchaře Romana Vaňka. A vyzval dokonce jednoho člověka navíc. Jestli fotbalista Lionel Messi přijme výzvu českého zpěváka, se uvidí.