Nevnucujeme lidem svůj život, říkají Karin a Richard Krajčovi

Režisérka a zpěvákova manželka o jejich životě píše blog. Odhalují tam své soukromí, ale nemají pocit, že by to bylo ve srovnání s ostatními lidmi příliš. Karin o Richardovi například prozradila, že je velký kutil.

„Píšu o něm tak, jak ho vnímám já. Pro mě není Richard Krajčo, který zpívá. Pro mě je muž, se kterým žiju. Pro mě je dokonalý. I proto, že je úžasný táta, že je ke mně pozorný, hodný. Někdy se zlobí, že o něm mluvím jen v superlativech,“ prohlásila Karin Krajčová.

„Protože se stydím,“ dodal hudebník.

Přestože někomu může připadat časté zdůrazňovaní štěstí podezřelé, manželé Krajčovi to tak nevnímají.

„Je pravda, že mé sestry Miriam, která je často s námi, se lidi ptají: Hele, a opravdu je to u nich tak, jako ona píše? Ano, říká jim, je to divný a občas mě tím štvou, ale je to tak. Možná nám někteří lidi nevěří,“ přemýšlí Karin a dodává, že depresivní věci se samozřejmě popisují lépe, ale to ona nechce.

„Je lepší dělat štěstí než neštěstí. Lidi nám říkají, že z nás mají radost, že je nabíjí, když vidí, že láska existuje. Vyhýbáme se jediné věci. Nemoralizujeme. Neradíme lidem, jestli mají třídit odpad, nebo netřídit, jestli mají mít auto na elektřinu, nebo na naftu, jestli mají, nebo nemají jíst maso. Nevnucujeme jim svůj život, jen vyprávíme, jak žijeme. Není to ale program, jak psát o štěstí,“ dodal pro čtvrteční Magazín DNES Richard Krajčo.