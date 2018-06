Krajčo: S Klusem jsme bývali kamarádi, od Cesty se naše cesty rozešly

„Myslím, že jsme spíš bývali kamarádi. Od písničky Cesta se naše cesty rozešly. Důvod neznám. Není to otázka na mě,“ říká Krajčo.

O jejich sporu před dvěma roky informovala řada médií. Klusovi prý vadilo, že nemá v písni Cesta tolik prostoru, jak se původně s Krajčem dohodli a následovalo jeho vyjádření ohledně Kryštof Kempů v Lidových novinách.

To rozjelo jejich při na sociálních sítích, kde si Klus stěžoval, že skupina Kryštof jednala zištně, když nechala Andreje Babiše, jehož Agrofert kempy sponzoroval, na akci točit zmrzlinu a celou přehlídku využít k propagaci před volbami (více čtěte zde).

Richard Krajčo ale za svými festivaly stál a nechápal, proč Klus kritizoval akci, na které ani nebyl. Co se týká politiky, řekl v Rádiu Impuls, že kapela Kryštof za svou kariéru veřejně podpořila jen Petru Buzkovou.

„Úplně všechny politické strany nám volaly, jestli nebudeme hrát na jejich předvolebních kampaních a kromě roku 2002, kdy jsme podporovali v Praze Petru Buzkovou, jsme vždycky odolali,“ prohlásil. Proč si právě tato politička zasloužila jeho podporu? “Líbil se mi její přístup. Ona měla pod sebou odbor školství a my jsme s tím jejím přístupem souhlasili,“ vysvětlil.

Do politiky se plést nehodlá. „Teď jsem takový sledovatel. Nechávám to běžet,“ říká. „Nesouhlasím ale s názorem, že od revoluce je hůř a hůř. Souhlasím s názorem, že můžeme být vděční za to, co tady máme. Já jsem procestoval hodně světa a myslím, že je to tady furt hodně dobré a spousta lidí si to neuvědomuje,“ dodal Krajčo, kterého letos v létě na žádných festivalech fanoušci neuvidí.

Neproběhnou ani Kryštof Kempy, ty kapela plánuje na příští rok. Letošní léto si Krajčo užije s přítelkyní Karin Babinskou a dětmi, které mají dohromady tři. Krajčo má s exmanželkou Martinou Poulíčkovou dceru Bereniku a syna Richarda. Babinská má z předchozího vztahu dceru Jasmínu.

„Máme dohromady tři děti. Mají super mámy, super táty, takže jsou šťastné,“ řekl k tomu Krajčo, který se objeví i v dalším filmu Karin Babinské. „Hrozně jsem plakal, když jsem to četl. Bude romantický, o velké síle lásky,“ prozradil.