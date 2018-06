Krajčo má na Instagramu profil s Babinskou, ukazují zamilovaná selfie

„Dáváme tam fotky, které si navzájem fotíme nebo nás spojují. Spousta mých sólo fotek je na kapelovém Instagramu, osobně mi přišlo zbytečné mít i „svůj instáč“,“ vysvětlil zpěvák, proč si s přítelkyní zařídili společný profil.

Působení na sociálních sítích je pro něj přirozené a se svými fanoušky čile komunikuje i na Facebooku. Je to pro něj hlavně zábava a v případě fotek „sdílení okamžiku.“

„Někdy mám nutkání se vyjádřit. Ale nejsem v tom přehnaně aktivní, dost jsem to omezil, respektive samo se to nějak omezilo,“ říká Krajčo, který se před dvěma lety rozešel s manželkou Martinou Poulíčkovou, s níž má dceru Bereniku a syna Richarda.

Zřejmě i kvůli ní o vztahu s režisérkou, s níž pracoval na filmu Křídla Vánoc, nemluvil. Zveřejňování fotek z jejich soukromí však nevnímá jako změnu svého postoje. „Neřekl bych, že se to moc změnilo. Jen pouštím ven to, co chci a uznám za vhodné,“ dodal Krajčo.