Richard Gere se po delší době ukázal s manželkou, bývalou Bond girl

Herec na Mezinárodním filmovém festivalu v Římě dostal cenu za celoživotní dílo a právě při této speciální události se po delší době ukázal společně se svojí manželkou.

Dvaašedesátiletý Gere a o dvanáct let mladší Lowellová se potkali v roce 1995, po rozvodu herce s modelkou Cindy Crawfordovou. V tajnosti se vzali v roce 2002 a mají společně jedenáctiletého syna Homera.

"Změnila můj život. Manželství má smysl, pokud to uděláte ze srdce. Jedná se o milník pro nás oba," řekl herec pro Daily Mail krátce po svatbě.

Gere prohlásil, že v manželství je šťastnější, otevřenější a uvolněnější, než byl kdy předtím. Lowellovou požádal o ruku už v roce 1999, ale svatbu měli až o tři roky později.

Richard Gere a Cindy Crawfordová (1993)

"Nikdy jsem nemohl přijít na to, jak to udělat, co s mojí rodinou, její rodinou a všemi, kteří se pohybují kolem naší práce. Nakonec jsme vzali naše děti, pár přátel a prostě to udělali," prohlásil o sňatku. "Jsme dospělí, kteří prošli manželstvím už předtím a nebereme to na lehkou váhu. Cítil jsem se ženatý od okamžiku, kdy jsem ji poznal, abych řekl pravdu."

Carey Lowellová a Timothy Dalton (Povolení zabíjet, 1989) Carey Lowellová na filmovém festivalu v Římě (4. listopadu 2011)

Lowellová si v roce 1989 zahrála Bond girl po boku Timothyho Daltona ve filmu Povolení zabíjet. Její první manžel byl módní fotograf John Stember, s nímž žila v čtyři roky. Rozvedli se v roce 1988. O rok později se provdala za herce Griffina Dunnea a má s ním jednadvacetiletou dceru Hannah.