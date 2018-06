Turistka dala newyorskému bezdomovci pizzu, byl to Richard Gere

Dobrosrdečná Pařížanka neměla ani ponětí, že se v ulicích New Yorku zrovna točí nový film s Richardem Gerem v hlavní roli. Viděla u odpadkového koše nuzně oblečeného muže s šedými vousy, jak vybírá hranolky z koše a pije pivo z lahve ukryté v papírovém sáčku.

Vyšla zrovna z pizzerie a rozhodla se mu dát svou pizzu, aby nemusel jíst odpadky.

"Řekla jsem: Omlouvám se, že je ta pizza už studená. On řekl: Mockrát děkuji. Bůh vám žehnej," řekla Karine Gombeau deníku New York Post.

Turistka pak odešla, aniž by tušila, že právě darovala zbytky studené pizzy v pytlíku s nápisem "I Love New York" hollywoodské hvězdě, jejíž majetek se odhaduje na v přepočtu dvě miliardy korun.

Dozvěděla se to až za dva dny z novin, když viděla svou fotku u článku o natáčení filmu Time Out of Mind s Richardem Gerem.

Richard Gere ani na chvilku nevypadl z role a působil velmi přesvědčivě. To říkají i lidé z přilehlých krámků, kteří si také nevšimli, že by ten ošuntělý muž před jejich dveřmi bezdomovce jen hrál.

Richard Gere byl v New Yorku od skutečných bezdomovců k nerozeznání.

V tu dobu ho prý snímala kamera z dálky, takže to na natáčení vůbec nevypadalo. Zpětně si ale Karine uvědomuje, že ji to mělo trknout, protože k jejímu muži, který si natáčel New York na svou kameru, přišli nějací lidé a řekli mu, ať přestane natáčet.