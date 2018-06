Trump je americká verze Mussoliniho, říká Richard Gere

„Ten chlap je jasný Mussolini. Jak je možné, že lidé podporují tohoto člověka? Je to demagog, šašek. Ten člověk říká: Vyřeším za vás vaše problémy. Je jedno jak. Postarám se o to,“ děsil se Gere v rozhovoru pro britský Evening Standard. Je přesvědčený, že po zvolení prezidentem by se Trump chtěl „zbavit Židů a černochů.“

„Je to nechutné. Je těžké si představit, že někdo takový může být prezidentem Spojených států. Je to naprosto nekompetentní člověk na všech úrovních, které si člověk vybaví u takové pozice a autority, která má být inspirací pro lidi. Jeho vítězství je pro každého noční můrou. Doufám, že nevyhraje,“ dodal pro BBC.

Zděšení nad rostoucí popularitou Trumpa vyjádřily také další hollywoodské hvězdy, například Whoopi Goldbergová, Samuel L Jackson, Jennifer Lawrenceová či George Clooney. Ten nešetřil ostrými slovy na Trumpovu adresu v rozhovoru pro list The Guardian: „Je to prostě oportunista. Teď je to fašista, xenofobní fašista.“

Zpěvačka Miley Cyrusová zase nedávno prohlásila, že když Trumpa zvolí prezidentem, odstěhuje se z USA.