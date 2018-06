Richard Gere adoptuje tibetská dvojčata

Své ANO si herečka Carey Lowellová a herec Richard Gere řekli 14. listopadu 2002.

Třiapadesátiletý Gere už řadu let podporuje Dalajlámu, který opustil Tibet v roce 1959, a nyní se proslýchá, že duchovního vůdce požádal o radu týkající se otcovství.Podle amerického časopisu The Globe Ger eho přítel řekl: "Richard je nadšen možností adopce dvou chudých tibetských dětí."Gere, jehož předcházející manželkou byla topmodelka Cindy Crawfordová, se s čtyřicetiletou Carey Lowellovou oženil minulý měsíc v jejich domě ve státě New York. Společně vychovávají dvě děti: dvouletého Homera (jeho druhé druhé jméno Jigme v tibetštině znamená odvážný) a dvanáctiletou Hannah z Careyinaprvního manželství.Pokud se hercův sen o adopci splní, rozšíří řady celebrit, které podobný krok už učinily. Patří mezi ně například Sharon Stoneová, Calista Flockhartová, Angelina Jolieová či Michael Jackson.