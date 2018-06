Manželka Richarda Gerea po svatbě: Jsem nejšťastnější žena na světě

„Cítím se jako ve skutečné pohádce. Bezpochyby jsem ta nejšťastnější žena na světě,“ popsala novomanželka pro časopis HELLO!.

Pár se setkal v italském Positanu v roce 2014, když Gere přijel nocovat do hotelu, který vlastní rodina Alejandry. Herec slavný z filmů Pretty Woman, Chicago nebo Nevěsta na útěku se prý do o 33 let mladší novinářky okamžitě zamiloval a posílal jí květiny tak dlouho, než souhlasila se schůzkou. Po čase pak Alejandra přestoupila na buddhismus a přestěhovala se za Gerem do New Yorku.

Romantický svatební obřad se pak letos v dubnu konal na Richardově ranči u New Yorku a byl inspirovaný Indií. Pár nechal dovézt stany přímo ze severoindického Džajpuru a celý ranč byl navíc vyzdobený květinami s tibetskými vlajkami. Na místo pak nevěsta a ženich přijeli v tuk-tuku.

„Je to ten nejvíc pokorný, citlivý, milující, pozorný, zábavný a velkorysý muž, jakého jsem kdy potkala. Co víc říct? Jsem tolik zamilovaná! Jak byste se cítili, kdyby se vás někdo každé ráno zeptal: Co tě dnes udělá šťastnou? Nemine jediný den, kdy mi neřekne, jak důležitá pro něho jsem. Mám velké štěstí,“ prohlašuje zamilovaná Alejandra.

A jak vzpomíná na první schůzku? „Dívali jsme se jeden na druhého a cítili jsme velmi silné spojení. Celou noc jsme se nemohli přestat na sebe dívat a od té doby jsme spolu.“

Šťastný se cítí i herec, pro kterého je to třetí svatba. „Jsem nejšťastnější člověk ve vesmíru. Jak bych taky mohl nebýt. Jsem ženatý s krásnou, inteligentní, citlivou ženou, která ráda pomáhá lidem, je zábavná, trpělivá, umí odpouštět a je skvělá kuchařka. Dělá nejlepší saláty na světě! Je vegetariánka, skvělá máma a také Španělka, tedy ze země králů a královen, Cervantese i Buñuela... Nemůžu se mít líp,“ popsal Gere.

Herec už byl dvakrát ženatý. V roce 1991 si vzal topmodelku Cindy Crawfordovou (52), rozvedli se o čtyři roky později. Bývalou bondgirl Carey Lowellovou (57) si vzal v roce 2002. Mají spolu syna Homera (18). Rozvedli v roce 2016.

Alejandra Silva byla už předtím jednou vdaná. Syna amerického těžařského magnáta Govinda Friedlanda si vzala v roce 2012 a rozvedli se o tři roky později. Mají spolu syna Alberta (5).