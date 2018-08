Richard Gere se před sedmdesátkou opět stane otcem

Zprávu o těhotenství Alejandry Silvy přinesl španělský list ABC, který letos na jaře mezi prvními informoval také o svatbě herce s aktivistkou. Mluvčí manželů šťastnou novinu zatím nepotvrdili.

Richard Gere už má syna Homera (18), jehož matkou je hercova druhá manželka, bývalá bondgirl Carey Lowellová. Rozvedli se v roce 2016 po čtrnácti letech manželství. S první manželkou Cindy Crawfordovou, se kterou žil v letech 1991 až 1995, dítě neměl.

Alejandra Silva má syna Alberta (5). Otcem je její exmanžel Govind Friedland. Alejandra si syna amerického těžařského magnáta vzala v roce 2012 a rozvedli se o tři roky později. V té době se poznala s Richardem Gerem.

„Je to ten nejvíc pokorný, citlivý, milující, pozorný, zábavný a velkorysý muž, jakého jsem kdy potkala. Co víc říct? Jsem tolik zamilovaná! Jak byste se cítili, kdyby se vás někdo každé ráno zeptal: Co tě dnes udělá šťastnou? Nemine jediný den, kdy mi neřekne, jak důležitá pro něho jsem. Mám velké štěstí,“ prohlásila Silva v jednom z rozhovorů.

Šťastný se cítí i herec. „Jsem nejšťastnější člověk ve vesmíru. Jak bych taky mohl nebýt. Jsem ženatý s krásnou, inteligentní, citlivou ženou, která ráda pomáhá lidem, je zábavná, trpělivá, umí odpouštět a je skvělá kuchařka. Dělá nejlepší saláty na světě! Je vegetariánka, skvělá máma a Španělka, tedy ze země králů a královen, Cervantese i Buñuela. Nemůžu se mít líp,“ popsal Gere.