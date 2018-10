Sportovní tanečníci jsou divná sekta lidí, říká Richard Genzer

Jaká byla vaše reakce, když vás oslovili, abyste naskočil v podstatě do rozjetého vlaku?

Genzer: Má reakce byla: „Kopta mě zradil!“ A druhá byla: „S kým asi budu tančit?“ Já jsem na to kývl, protože jsem si říkal, že by mě to asi bavilo. Musel jsem českému národu ukázat něco ušlechtilého, i když po Koptovi to půjde těžko. V životě nejsem pyšný na nějaké své činy a myslím si, že Pánbůh to zjistil a teď mi to vrátil krásnou taneční partnerkou.

Ostatní měli náskok téměř dva měsíce. Nevadí vám to?

Genzer: Víte, ono je to jedno, čím mám na všechno méně času, tím je to lepší. Jak na něco máte hodně času, tak to necháváte být. Já mám hlavně svou taneční terapeutku, proto jsem v pohodě. Jana Zelenková mi všechno vysvětlí, je milá, proto jsme vytvořili dobrý pár.

Zelenková: Já myslím, že Richard má pravdu, protože my jsme pod tlakem a jemu to prospívá.

Genzer: My jsme takoví masochisté, že při tréninku vypínáme klimatizaci.

Co jste říkala na to, že musíte naučit Richarda tančit během takové krátké doby?

Genzer: Myslím si, že Jana byla nadšená.

Zelenková: Samozřejmě že tam vůči tomu byl určitý respekt, ale my se vzájemně na trénincích doplňujeme. On je šikovný. Přeci jen je vidět, že je to bývalý tanečník. Budeme pro dobro věci dělat maximum.

Genzer: My trénujeme, jak to jde a jak mi zdravotní stav dovolí. Samozřejmě, já si myslím, že kdyby Jana nebyla tak líná, tak jsme to měli dávno hotové.

Jakou měl Richard kondici, když přišel na první taneční trénink?

Zelenková: Skvělou. On je neřízená střela, takže do toho jde naplno. Richarda nic nezastaví.

Richard: Já mám kondici skvělou, mě když necháte stát, tak stojím. Ale jak do mě strčíte, tak už se pohnu. Nevím tedy, jestli to udýchám. Vždycky, když jsem udýchaný, tak mám zavřené oči, takže vlastně ani nevím, jak Jana u tance vypadá. Navíc je tak rychlá, že když tančíme, tak ani nevím, kde je a mám kolem sebe jen černou šmouhu. A tím jak je rychlá, tak na tréninky nosím šálu a kulicha, abych nenastydl. (smích)

Máte rád standardní tance a latinu?

Genzer: Já se vám přiznám, standardní a latinské tance úplně nenávidím. Proto jsem nechodil ani do tanečních. Lidové tance mě bavily. Balet mě sice nebavil, ale dělal jsem ho. Ale standardní tanec? Jani, promiň, ale vy jste prostě divná sekta lidí. Oni nedělají nic normálně. To je, jako kdybyste povolali třeba fotbalistu Pavla Nedvěda do reprezentace na lední hokej. Je sportovec, ale hokej neumí. Takže takto je to nějak s těmi latinskými a standardními tanci.

Moderátoři Tereza Kostková a Marek Eben se soutěžícími páry StarDance IX. Zraněného Václava Koptu ale nahradil Richard Genzer.

A co se vám víc líbí teď? Latina nebo standard?

Genzer: Dala jste mi na výběr, co si mám píchnout do ruky. Jestli třísku, nebo špendlík. Nevím. Ta latina se mi líbí víc, ale zjistil sem, že mám radši standard, protože ona má dlouhou sukni a já tam schovám nohy, takže mi na ně není vidět. Takže standard se mi dělá lépe, ale latina je hezčí.

Jaký je Richard žák, poslouchá?

Zelenková: Samozřejmě, když tvoříme choreografie, tak se bavíme o tom, co by mohlo být hezké a co ne. Když se mu něco nelíbí, tak řekne, že to dělat nebude. Na druhou stranu jsem za to ráda, protože nechci, aby se zbytečně trápil.

Genzer: Protože u toho chci vypadat jako chlap. Ne jako ramínko na ty vaše lesní šaty. My se doplňujeme. Ona vymýšlí choreografii a já si luštím křížovky, doplňuji si, protože jsem vášnivý křížovkář.

Jaký tanec vás čeká na první finálový večer?

Genzer: Máme nějak hotovou cha-chu a pak trénujeme další dva tance. Jejich název vám řekne Jana, protože já bych to určitě popletl.

Zelenková: Druhý tanec je valčík a třetí je jive.

Richard: A neptejte se mě, jak se píše jive. Myslím si, že něco jako džem, akorát koncovka je jiná. (smích)