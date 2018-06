Richard Genzer se dočkal syna, zapíjel ho až do rána

Téměř čtyřkilový chlapeček měřící 53 centimetrů dostal jméno Matyáš a na svět mu pomáhal i jeho otec. "Byl jsem u porodu stejně jako poprvé, kdy se narodila dcera Viktorka, ale fungoval jsem samozřejmě jen jako opora manželce. A jak se cítím? Jsem šťastnej!," prohlásil Genzer.



"Vypadá jako E.T. a taky trochu jako Zdeněk Srstka," dodává s úsměvem zpěvačka, která je s malým na nadstandardním pokoji, kde už ho stihla okouknout rodina, kamarádka a kolegně Monika Absolonová či tanečnice Marcela Kerlesová. Jen sestra Viktorka si musí chvíli počkat, táta s mámou ji totiž před očekávaným termínem porodu "uklidili" na chatu k babičce.



Porod proběhl v klidu a navíc bezbolestně. Zpěvačka se totiž po komplikacích, které se objevily při porodu Viktorky, rozhodla pro epidurální anestezii. "Poprvé jsem se trápila a myslela, že bolestí vyskočím z okna. Tentokrát jsem ten pocit měla jen první dvě hodiny. I Ríša se po prvních zkušenostech bál trochu víc, ale zvládlo se to nakonec všechno líp," říká Finková.



Chlapeček bude rozhodně zdravé dítě. Ještě před jeho narozením totiž zapíjela jeho příchod na svět již zmíněná Monika Absolonová. "Monča věděla, že jedu do porodnice a čekala před ní. S partou kamarádek tam kouřily a pily. Malého viděla deset minut po jeho příchodu na svět."

Svého syna řádně zapil i pyšný táta, když oslavu narozenin ředitele Divadla Broadway Petra Dodala protáhl díky téhle události až do ranních hodin. Oslavy prý rozhodně nekončí a bude se v nich pokračovat. Nejméně do té doby, než přijde jeho manželka s dítětem domů z porodnice, což by mělo být po neděli.