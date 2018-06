Genzer se brání: Nevypadám jako Paroubek, on má větší pihu a hůř tančí

"Já si nejsem toho vědomý. Já jsem ho hrál několikrát v Tele Tele, tak možná z toho to vzniklo," divil se Genzer.

"Moje piha je hezká, to není medicimbal. A on je horší tanečník," vyvracel podobnost, ačkoli Michal Suchánek několik styčných bodů našel, zvlášť co se týká intelektu.

Víc ho ale v kolegově životopisu zaujalo, že tatínek z něj chtěl mít fotbalistu, ale Richard chtěl jít na tanečníka. "Je přece lepší se sprchovat s holkama než s klukama v kabině," zdůvodnil to Genzer, který s celou Partičkou bude k vidění v létě na Konopišti.

Celá česká i slovenská Partička bude 28. července hrát své improvizované představení pod širým nebem a vystoupí i spřátelené kapely jako Děda Mládek Illegal Band nebo skupina Hamleti, do které patří Dalibor Gondík, Aleš Háma a Jakub Wehrenberg. Fanoušci Partičky si budou mít příležitost zahrát přímo s Genzerem, Suchánkem, Sokolem a Chmelou.

Partička

Může přijít až 10 tisíc lidí. Diana Kobzanová proto Suchánkovi s Genzerem navrhla, ať se o návštěvnost vsadí, jak je u nich zvykem. Sázku, kterou vymysleli ve Face2Face, ale nepřijala. Celý rozhovor s Michalem Suchánkem a Richardem Genzerem uvidíte ve středu večer na Óčku.