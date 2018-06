Když vidím automaty, vrací se mi vzpomínky na mládí, říká Genzer

Jako mladý toho stihl hodně. Dokonce v Los Angeles hrál se svým kolegou a kamarádem Michalem Suchánkem v ruletě. „Hráli jsme proti jednomu Vietnamci o 300 dolarů, což v té době nebylo málo. Bojovali jsme, co to šlo, ale marně,“ přiznal Genzer hříchy z minulých let.

Dnes se hazardním hrám vyhýbá, a pokud někam přijde, je to jen kvůli charitě. „Jak vidím automaty, vrací se mi mládí. Ještě dnes si vzpomínám, když sem přišly první automaty, prohrál jsem všechno, co jsem měl,“ rozpovídal se.

V posledních letech je ale prý uvědomělý a snaží se žít spořádaným životem. „Chodím i na zelenou, takže já si s hazardem už vůbec nezahrávám,“ prohlásil na svou obranu.

A jak vlastně bude letošní rok trávit o svátcích? „Budu s Markétou lenošit. Práci si na svátky a prázdniny nikdy neberu,“ řekl bavič, který nám prozradil i dobrý recept na kocovinu. „Aby vám nebylo 1.1. blbě, opijte se 30.12.“

Richard Genzer alias Geňa přiznal, že ale sám nedávno podstoupil detox. „To je moc dobrá věc, vřele doporučuji. Jde o bezalkoholový detox, taková příprava právě na tento čas. Já ho držím v říjnu a Markéta v září. Oba si pak děláme schválnosti,“ popsal a dodal, že jeho partnerka má mnohem silnější vůli než on.

Přestože se prý občas s Markétou škádlí, jiskří to mezi nimi, i když jsou spolu už skoro šest let. Přitom na začátku vztahu jim moc šancí nikdo nedával. „Jsme jako motor v auťáku. Klape nám to, ale občas musíme zajet i do opravny,“ dodal.