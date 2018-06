Genzer se Suchánkem udělali z Krause hosta v jeho show

Richard Genzer si v Show Jana Krause postěžoval na to, jak se mu se Suchánkem těžce spolupracovalo na Mr. GS. "Kdybych dělal talkshow s vámi, tak by to šlo třeba líp. Ale Michal ty hosty nenáviděl," prohlásil Genzer a jal se to hned vyzkoušet.

Sedl si s Janem Krausem za jeho stůl a začali společně zpovídat Michala Suchánka. Pak si role vyměnili, ale místo aby Suchánek s Krausem poslouchali svého "hosta", začali se vybavovat mezi sebou.

Nakonec Genzer se Suchánkem odsunuli Krause na červenou pohovku hostů a na chvíli převzali jeho show.

Do té kromě nich pozval Jan Kraus víc hostů než obvykle. Zpovídal herce Jiřího Ornesta a Romana Skamene, rappera Rytmuse a o hudební část se postarali Václav Neckář a Věra Špinarová. Tečku za večerem udělal Miloš Forman, kterému Jan Kraus přes webkameru popřál k narozeninám.