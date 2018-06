Richard Genzer opustil Lindu Finkovou kvůli jiné ženě

22:01 , aktualizováno 19. července 0:16

Richard Genzer přišel k manželství jako slepý k houslím v pořadu Hogo Fogo. Přesto to vypadalo, že jim to s Lindou Finkovou skvěle klape. To už ale několik týdnů není pravda a manželé nyní potvrdili rozchod.