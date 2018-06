Richard Chamberlain přiznal, že je gay

Přiznání sedmašedesátiletého Richarda Chamberlaina k tomu, že je gay, se objevilo v jeho nové autobiografii.

Herec, který se proslavil v šedesátých letech jako doktor Kildare ve stejnojmenném seriálu, dříve o své sexualitě velice nerad hovořil.



Jak sám Chamberlain přiznává, neměl již na stará kolena sílu stále něco tajit. S vědomím, že to mnoho jeho fanoušků již dlouhá léta stejně ví, nebo si to přinejmenším alespoň myslí, se proto v knize svých vzpomínek, která nese příznačný název Pro lásku, k tomu, že je gay, veřejně přihlásil.



"Bylo to pro mne velmi bolestivé období, když jsem hledal své vlastní já. Hluboko v sobě jsem si tehdy musel ujasnit, co vlastně od života chci a jak s ním naložím, abych byl skutečně šťastný. Skutečnost, že jsem byl známou osobou, mi to ještě ztěžovala," popisuje Richard ve svém životopise, v němž dále líčí, jaké měl problémy se dlouhá léta se svojí sexualitou vyrovnat a, jak sám říká, zjistit, co za člověka se vlastně ukrývá v jeho těle.



Své přiznání považoval Chamberlain za jakousi povinnost vůči všem fanouškům, kteří mu dodnes projevují svoji náklonnost. Do jeho rezidence na Havaji, kde žije společně s manažerem Martinem Rabbetem, mu tak stále chodí desítky dopisů denně.