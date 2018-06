Rezková ještě nepohřbila manžela

„Právě uklízím po řemeslnících. Přijeli mi sestavit šatní skříně, které jsem si nechala vyrobit na míru. Byt je to sice 4+1 s balkonem, ale místnosti jsou strašně malé, tak musím maximálně využít volných prostor. I tak jsem tady s dětmi spokojená. Třináctiletý Otík a devítiletý Filip mají vlastní pokoj, s ročním Dominikem spím zatím v ložnici,“ vypráví zpěvačka.

Šárka Rezková dokončuje nové cédéčko a těší se, že se díky němu zase naplno rozjedou koncerty a přibude akcí. Poslední vystoupení absolvovala před čtyřmi týdny. „Lidi moc nechodí, ale oni nechodí všeobecně nikam. Ale všude, kde jsem se objevila, se jich našlo dost, co mi řekli, že můj příběh sledují a drží mi palce. To mě těší. Lidé mi dokonce na základě rozhovorů, které poskytuji médiím, nabízejí práci. Do kanceláře k počítači můžu jít vždycky, ale teď to s třemi dětmi rozhodně nejde. Ani bych za měsíc nevydělala tolik co za zpívání, i když jsou nabídky honorářů od pořadatelů samozřejmě různé. Musím přiznat, že jsem zpočátku brala skoro všechny, ale teď už si zase vybírám. Zpívání mě baví a nedovedla bych bez něj být,“ svěřuje se Rezková a doufá v lepší budoucnost.

„Už je to skoro rok, co si vzal Jiří život, a já toho za tu dobu stihla docela dost. Ještě bych ráda konečně uložila Jiřího do hrobu, na který stále nemám peníze. Ptala jsem se na Vyšehradě, ale tam jsou ceny závratné,“ říká.

Na pomoc rodiny z Brabcovy strany se prý spoléhat nemůže. „Jiří už nikoho nemá a jeho bývalá manželka s rodinou se k tomu nehlásí. Ještě že mi pomáhá můj bývalý manžel a otec mých starších dětí, bez něj bych to vůbec nezvládla. Je skvělý pianista a jezdí hrát hodně ven. Ale jsme opravdu jen přátelé. Vracet se k sobě nehodláme. Byl mezi námi také velký věkový rozdíl a já myslím, že se na mě dnes dívá spíš jako na dceru.“