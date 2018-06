Má mladou duši, říká o režisérce Padesáti odstínů šedi mlaďounký manžel

Seznámili se na natáčení filmu Nowhere Boy, kde Aaron Taylor-Johnson hrál mladého Johna Lennona. Bylo mu 19 let a režisérce snímku 42, takže jejich vztah všichni považovali za úlet, z kterého nic nebude.

Bylo z toho ale manželství, které trvá už šest let a taky dvě děti. Vztah jim klape a herec říká, že věkový rozdíl vůbec nevnímá. „Nemyslím na to,“ uvedl pro časopis Times. Prozradil, že přátelům připomíná hrdinu z filmu Podivuhodný případ Benjamina Buttona, který žil svůj život obráceně. „Lidé, kteří mě znají, mi říkají Benjamin Button. Mají za to, že mám starého ducha a ona je duchem mladá,“ dodal.

Do Sam se zamiloval hned první den natáčení a ještě toho roku oznámili zasnoubení. Ženil se tak ve dvaceti letech. „Věděl jsem, že chci být s ní. Chtěl jsem děti, měli jsme děti a já si vzal volno, abych byl nablízku během těhotenství,“ řekl herec, který ke svému příjmení Johnson přijal i manželčino Taylor.

Jejich první dcera Wylda Rae se narodila v roce 2010 a o dva roky později přišla na svět druhá dcera Romy Hero. Kromě nich pár vychovává další dvě dcery ze Samina prvního manželství - sedmnáctiletou Angeliku a osmiletou Jessie Phoenix.

Herec a režisérka se domluvili, že každý vezme jen jeden projekt ročně, aby vždy někdo byl doma s dětmi.

Taylor-Johnson je své manželce vděčný mimo jiné za to, že ho zachránila před neblahým osudem, který potkává řadu herců, jež se do showbyznysu dostali velmi mladí. On sám se poprvé před kamerou objevil už v šesti letech v reklamě na prací prášek. Ve dvanácti hrát v komedii Rytíři ze Šanghaje a v patnácti se objevil v Iluzionistovi.

Taylor-Johnsonovi s dcerami

Sám o sobě prohlašuje, že byl „sebedestruktivní teenager, který se těžce vyrovnával s úspěchem“ a Sam ho zachránila.

Teď je ve věku, kdy si jiní užívají večírků a svobody, zatímco on se stará o čtyři děti. „Být otcem je nejkrásnější období mého života. Právě pro tohle žiji, to miluji. Dává mi to důvod, proč jsem tady. Nejsem tak hrdý na své hraní, to je prostě práce, kterou dělám. Jsem za ni vděčný, ale nežiji pro hraní,“ řekl Taylor-Johnson.

