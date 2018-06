Románek se Stewartovou Sanders nevyžehlil, manželka se s ním rozvádí

Stewartová i Sanders se veřejně omluvili svým blízkým, když jejich románek vyplul na povrch, a zdůrazňovali, že chtějí hlavně udržet své stávající vztahy. Přítel Stewartové Robert Pattinson se ale rozhodl herečku opustit. Za čas se k sobě opět vrátili, nedávno se ale znovu rozešli.

Robert Pattinson a Kristen Stewartová Kristen Stewartová a Rupert Sanders na tajném rande

"Miluje ji, ale raději s ní bude dobrý kamarád, aby si mohli začít zase vzájemně důvěřovat. Kristen je naštvaná, ale přijala to. Nemůže ho po své nevěře do ničeho nutit. Stále však doufá, že se obměkčí a že čas vše zahojí," píše The Sun.

V případě Ruperta Sanderse šlo o víc. S manželkou Liberty Rossovou mají dvě děti a režisér doufal, že rodinu zachrání. Rossová nejprve tvrdila, že je muži ochotná odpustit. Musel ovšem slíbit, že už se Stewartovou nikdy točit nebude.

Režisér Rupert Sanders s manželkou Liberty Rossovou

V pátek ale nečekaně podala žádost o rozvod u soudu v Los Angeles.

V rozvodové žalobě požaduje Rossová společnou péči o obě děti, jimž je pět a sedm roků. Dále na Sandersovi hodlá vysoudit placení výživného a uhrazení všech výloh souvisejících s rozvodovým řízením.