Režisér Renč neudržel slzy dojetí, málem rozplakal i Hůlku

"Nestydím se za to, byl jsem dojatý. Jsem hrozně vděčný za své spolupracovníky, kteří stihli v tak krátkém čase připravit takhle náročné technické představení. Normálně je na něj dvakrát tolik času, oni to zvládli za měsíc a půl," říká Renč.

Nejvíc ho překvapil Daniel Hůlka, který odehrál v hlavní roli premiérové představení. "Během posledního měsíce se neuvěřitelně vypracoval nahoru, opravdu strašně na sobě zapracoval. Je to pro něj myslím životní role," dodává Renč.

Hůlka dal do hlavní role Barona Prášila všechno a na premiéře se mu to zúročilo. Že to není role jednoduchá, dokazovaly krůpěje potu v jeho tváři. "Vypotil jsem snad dvě kila, v kostýmu je pořádné teplo, navíc se v něm dost hýbu a taky tančím. Za ten tanec ale hlavně vděčím Kristince Kloubkové, která dělala choreografii a dřela se mnou kroky. Kolikrát jsem už nemohl, ale ona mě pouštěla ze zkoušek až ve chvíli, kdy jsem se únavou motal," říká s úsměvem zpěvák. V hledišti nechyběla jeho maminka, která na něj byla náležitě pyšná.

Kristina Kloubková má zřejmě stejně citlivou duši jako režisér Filip Renč, úspěch představení a hlavně výkony všech herců ji totiž také dojaly k slzám. Již nějaký čas je spojována s Renčem nejen pracovně, oba o svém vztahu ale mlží. Renč tentokrát alespoň přiznal, že z Divadla Hybernia po bouřlivých oslavách odejdou domů spolu.

Lásku naopak neskrývá Tomáš Savka. Už pět let chodí s Markétou Procházkovou, která se představila v roli Gity a v den představení slavila čtyřiadvacáté narozeniny. Na jeviště jí Tomáš poslal z hlediště dort, spolu se na něm sejdou při sobotním odpoledním představení. "Nemáme problém hrát a zpívat na jednom jevišti, ve třídě spolu pořád něco hrajeme, chodíme totiž do stejné školy. Jsme vlastně pořád spolu. Do ničeho se ale neženeme, do svatby ani do dětí, to má svůj čas. Takhle nám zatím nic nechybí," říká Savka.

Manželé Paroubkovi Manželé Grossovi s dcerou

Na premiéře Barona Prášila nechyběli ani rodiče Kateřiny Brožové a její dcera Kačenka. Dorazil Karel Gott s manželkou Ivanou, Ilona Csáková s manželem Radkem, nebo manželé Paroubkovi a Grossovi. V pátek si svou premiéru užije Josef Vojtek a v sobotu třetí alternant Marian Vojtko.