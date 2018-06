Režisér Polanski se hájí u soudu

Prostřednictvím videolinky z Paříže, neboť v Británii by mu hrozilo vydání do Států, vypovídal polský rodák Polanski u londýnského soudu, který má na starosti režisérův spor s vydavatelem časopisu Vanity Fair.

Roku 2002 v něm vyšel článek tvrdící, že se Polanski pokusil svádět jistou Švédku v newyorské restauraci Eliane’s cestou na pohřeb své manželky, herečky Sharon Tateové, která se v roce 1969 stala obětí následovníků masového vraha Charlese Mansona.

Obsah článku, podle nějž dotyčnou ženu „doslova zahrnul svým polským šarmem a slíbil jí, že z ní udělá druhou Sharon Tateovou“, režisér nazval „hanebnou lží“. Dodal jen, že si z tohoto období mnoho podrobností nepamatuje, protože bylo bolestné a snažil se je z paměti vytěsnit. Právník Vanity Fair Thomas Shields během líčení četl z Polanského autobiografie z roku 1984. Citaci ze životopisu „Jestli si dobře vzpomínám, linie mezi tím, co je fantazií a realitou, byla beznadějně zamlžená“ použil jako důkaz, že filmař není schopen mluvit pravdu, zejména ne v případě, kdy je to důležité.

„Je to ta nejhorší věc, co o mně kdy napsali. Absolutně to není pravda! Byl jsem šokován. Měl jsem svou čest a mám ji i nyní, “ hájil se Polanski, který po třech oscarových nominacích prestižní sošku Oscara vybojoval předloni za režii filmu o holokaustu Pianista. Osobně si však pro ni nepřijel, protože ve Státech, odkud uprchl v roce 1978, mu stále hrozí zatčení za mravnostní delikt s třináctiletou.

Jedenasedmdesátiletý tvůrce, který loni v Praze natáčel novou verzi Olivera Twista, nyní žije s francouzskou herečkou Emmanuelle Seignerovou. Nicméně na „sladkou, dokonalou Sharon“ nedá ani po letech dopustit. Článek o jeho údajných milostných návrzích krátce poté, co ovdověl, podle Polanského „potupil vzpomínky na Sharon“. Režisérův obhájce prohlásil, že předmětem soudu, který stále pokračuje, není Polanského morálka, jež se tu hojně přetřásala. V režisérův prospěch včera svědčila hrdinka jeho snímku Rosemary má děťátko Mia Farrowová.