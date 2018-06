Padlo hodně jmen, ale Tina s Leošem jsou nejlepší, říká režisér Hlasu

V neděli 8. dubna začnou přímé přenosy soutěže, která se vysílá od poloviny února. Jak dlouho už projektem žijete?

Kromě toho, že dělám na Hlasu režii, dělám i kreativního producenta. Od sestavení týmu, postavení soutěže, přes castingy, výběr koučů až po hudební dramaturgii. Já a můj nejbližší tým na tom děláme už půl roku.

Režíroval jste i poslední Česko Slovenskou SuperStar. V čem se tyto dvě pěvecké soutěže liší?

Jiné je to v tom, že jsme trošku rozevřeli nůžky. Při SuperStar jsou daná nějaká věková kritéria, která u Hlasu nejsou. V SuperStar jde více o show, v Hlasu jde o hlas a o zpěv. Takže kdokoliv, kdo dobře zpíval, bez ohledu na to, jak vypadal, měl šanci postoupit. Někdy je hodně těžké oddělit zpěv od vzhledu.

Karel Gott, moderátor Leoš Mareš a režisér Pepe Majeský při natáčení show Hlas ČeskoSlovenska

Říkáte, že vzhled není podstatný, že jde hlavně o zpěv. Přesto ale soutěžící od prvních kol prošli výraznou změnou image. Je tedy důležitá?

To, že se soutěžící na party objevili v jiném oblečení než předtím v televizi, tak to je i proto, že se nějakým způsobem přizpůsobili této společenské akci. Ale když bude někdo chtít vystoupit třeba jako "divoženka", tak jim určitě nebudeme bránit, protože skutečně jde o hlas. To znamená, že může vypadat, jak chce, když zazpívá jako pán Bůh, budeme jen rádi.

Koučové Hlasu ČeskoSlovenska jsou Pepa Vojtek, Michal David, Dara Rolins a Rytmus. Proč jste se rozhodli právě pro tyto zpěváky?

Koučové jsou pokaždé zapeklitá věc. Přece jen ve srovnání s Amerikou, Německem a Anglií jsme malý trh a jsme nějakým způsobem limitováni. Vybíráte z toho, co je k dispozici. To je základ, pak rozhodlo to, že jsme hledali nejen renomované zpěváky, ale i lidi s nějakými producentskými schopnostmi, kteří na sobě pracovali, sami se vypracovali a dovedou i koučovat. To je totiž podstatná věc v Hlasu, že umí odevzdat nějaké zkušenosti svým soutěžícím. To si myslím, že se nám povedlo.

Porota soutěže Hlas ČeskoSlovenska: Michal David, Dara Rolins, Rytmus a Pepa Vojtek

U moderátorů jste vsadili na osvědčenou dvojicí ze SuperStar. Nechtěli jste pro změnu vyzkoušet někoho jiného?

Uvažovalo se o hodně jménech. Samozřejmě jsme zvažovali, jestli je dobré po SuperStar opět oslovit Leoše s Tinou, kteří podle mě loni vytvořili jednu z nejlepších česko-slovenských dvojic. Ale řekli jsme si, že zas tak okoukaní nejsou a proč měnit to, co je výborné? Proto jsme je posunuli i do Hlasu.

Leoš Mareš a Tina

Režíroval jste i Českou Miss 2010. Viděl jste letošní ročník, který moderovali Gábina Partyšová a Jaro Slávik?

Letošní Českou Miss jsem bohužel neviděl, protože jsem pracoval. Ale mám to na DVD, tak se na to kouknu.

Organizátoři se právě u moderátora obávali jeho prostořekosti a toho, že se nebude držet scénáře. Nemáte někdy podobné obavy z Leoše?

Nemám rád moderátory, kteří jsou striktně omezeni scénářem. Mám rád moderátory, kteří se ho drží, ale pokoušejí se do něj přinést něco nového, živočišného, emotivního. Leoš i Tina to umí a takových moderátorů je málo. Máme ještě nějaké slovenské moderátory, kteří to dokážou, třeba Adela Banášová a v Česku je to Libor Bouček. Scénář a moderování je kolektivní práce. Sedíme nad tím, říkáme si nějaké vtipy. Na zkoušce si něco řekneme, na generálce také. Pak si sedneme a rozhodne se, co z toho zůstane. Je to proces.

Jak se koukáte na problémové soutěžící? V Hlasu se například řešili opilí zpěváci na zkouškách.

Žádného ze soutěžících nepodceňujeme. Každý má nějaké chyby a my to respektujeme, ale rovněž je to práce a soutěž. Lidi o něco soutěží, mohou vyhrát peníze, kontrakty s vydavatelstvím, takže to chce i profesionální přístup a podle toho by se měli i chovat. My je nemáme zamčené půl roku v nějakém pokoji a neříkáme jim, co mají dělat. Takže je na každém z nich, jak se s tím vypořádá. A co se týče mě, už jsem zvyklý na různé věci a vypořádám se i s těmi dalšími.

Baví vás ještě vůbec tyto soutěže? Nebylo jich už moc?

Každá show je něčím nová. Potkáváte jiné lidi, jiné talenty, zpěváky a já jim v principu všem fandím. Hlas je výjimečný i tím, že je poprvé na území Česka a Slovenska. Pokaždé, když přinášíte na toto teritorium něco nového, je to na jedné straně nesmírně těžké, ale na druhé straně máte pocit, že je to vaše dítě, a celý štáb i tvůrci to tak bereme. Přinášíme něco, co samozřejmě v začátcích může mít i hodně chyb a nedokonalostí. Ale je to nové a bude se to nějak vyvíjet. Pokud bude Hlas II, III nebo Hlas IV, tak to bude to největší zadostiučinění, že to diváci ocenili, chtějí to, že je to dobrá show.