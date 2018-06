Režisér Jiří Menzel se oženil

"Neuvěřitelné se stalo skutkem," citoval Menzel slova svého oblíbence Bohumila Hrabala.

V poslední době hodně cestuje. Už ve čtvrtek odjíždí do Bukurešti, kde na festivalu Bifest dostane cenu za celoživotní dílo. Další ocenění převezme koncem měsíce na mezinárodní přehlídce ve francouzském městě Beauvais.

S novinářkou Olgou Kelymanovou se známý filmař a divadelník přátelí už několik let. "Byli na festivalu dokonalým párem. Stačilo se jenom dívat a fotografovat. Nestylizoval jsem je. Zářili," charakterizoval jejich vztah fotograf Herbert Slavík.

Před jeho objektivem pózovali loni na MFF v Karlových Varech, kde Menzel převzal cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Ještě donedávna však režisér neskrýval radost nad tím, že ho žádná do manželství nedostala. "Vždyť na světě je tolik zajímavých ženských, tak proč trávit celý život s jednou a tou samou?" tvrdil například v rozhovoru pro časopis Playboy. Se svou přítelkyní se seznámil pracovně, když ho jako studentka novinářství požádala o rozhovor.

Menzel není jediným umělcem, který spojil svůj život s o mnoho mladší ženou. Například stejný věkový rozdíl dělil i režiséra Karla Kachyňu s Alenou Mihulovou. Rozdíl 29 let je mezi bavičem Karlem Šípem a Ivou Havránkovou, s níž má syna. Osmnáct let od sebe jsou zpěvačka Leona Machálková a designér Bořek

Šípek, stejně jako mezzosopranistka Magdalena Kožená a britský dirigent Simon Rattle. Sedmnáctiletý věkový rozdíl je mezi exprezidentem Václavem Havlem a jeho druhou manželkou Dagmar. O třináct let mladší ženu si vzali Felix Slováček i Jiří Krampol.

