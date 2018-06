Je mi dobře. A nejvíc se směju Zemanovi, říká režisér Menzel

V posledních měsících vás zaměstnávají paměti, které sepisujete. Máte rád vzpomínky?

Teď vzpomínám rád a zjišťuji, že jsem měl dobrý život, i navzdory všemu tomu, co se v naší zemi dělo. Měl jsem se líp, než jsem si zasloužil.

Letos jste oslavil 75. narozeniny. Vzpomínek je hodně. Kam až se v čase vracíte?

Pamatuji ještě protektorát, takže hodně to bude i o tom, jak jsem jako kluk žil za války. Pak zabrousíme k tématu padesátých let, k socialismu s "lidskou tváří", který byl nejdřív přitažlivý, až se zošklivil. A samozřejmě bude řeč i o "sametce".



Jiří a Olga Menzelovi / Fotograf: Lenka Hatašová / Vlasy: Monika Jindrová Bomton / Styling: Michael Kovačik/ Victorinox, Kipling, Armani Jeans, Guess, Ralph Lauren, Diesel, Antipearle

Jaké životní období považujete za to nejtěžší?

Nejhorší to bylo asi v sedmdesátých letech. Ne proto, že tady byli Rusové, ale proto, jak se spousta lidí proměnila, jak spousta laxních povah zneužila ruských tanků k tomu, aby si začala dělat kariéru. To bylo ošklivý. Stejné to bylo, když byl Mnichov, a potom zmíněný protektorát. To byla prostě příležitost pro lidi, kteří by se jinak ke své kariéře nedostali. Samozřejmě to byla také doba, kdy jsem velmi rychle vyletěl nahoru a mluvilo se o mně po celém světě, ale pak to taky rychle zhaslo. Ale vzhledem k tomu, že se to stalo takovou zvláštní náhodou, tak mě to ani nemrzelo.

A nejlepší léta?

Tak ta jsou teď. Ať se děje cokoliv, směju se. A nejvíc se směju, když vidím pana prezidenta Zemana. To je obzvláštní charakter.

Vaše životní jubileum teď doprovází i výstava Rozmarná léta, kterou pro vás připravila manželka Olga. Potěšila vás?

Já jsem to nechtěl. Jsem rád, když se o mně moc nemluví a když se o mně moc neví. Ale moje agilní žena mi chtěla udělat radost, takže za mými zády připravila tuhle výstavu. Nebyl jsem tomu rád, dokud mi neukázali, jak to bude vypadat. Ocenil jsem, jak je to pečlivě udělané. Některé z těch panelů jsem viděl teprve pár dní před výstavou a je to připravené s láskou. A když to dělá vaše vlastní žena, tak je to důvod, aby byl člověk rád.

Co všechno je k vidění?

Tam jsou fotografie z celého mého života, od dětství do loňska, kdy jsme točili film. Jsou tam i kamarádi, ale i různé dokumenty z toho, s kým jsem se kdy sešel, obrázky z filmů i úryvky z mých pamětí.



Jiří a Olga Menzelovi

Cítím z vás, že jste opravdu spokojený. Polevovat tedy nebudete ani pracovně?

Já jsem polevoval celý život, jak mi to bylo dovoleno, tak jsem se flákal a válel. Jsem lenoch. Jen mám štěstí, že se i navzdory mé lenosti těším dobrému zdraví. Je mi dobře. A práce? Nějaká asi ještě bude.