Režisér Herz má novou známost: kamarádku Hudečkovou

A takových kamarádek je v životě známého režiséra, jehož manželkou byla ještě nedávno Tereza Herz Pokorná, prý několik. Patří tedy mezi ně i Hudečková? Herz odpovídal v šifrách. "V každém případě dneska ano a včera taky a předevčírem taky. Mám ji rád jako herečku i jako mladou paní," mlžil.

Režisér byl nedávno spojován s herečkou Bárou Fišerovou, oba však tento vztah popírají. "Bára Fišerová je moje přítelkyně, ale nikdy moje kamarádka jako taková nebyla. Tam nikdy nic nebylo," vysvětlil Herz. "No to jsem ráda, že se to vysvětlilo, protože mně tohle je strašně nepříjemné už vůči mému příteli," dodala Fišerová.

Večer na filmparty trávil režisér ve společnosti své bývalé manželky a jejího nového přítele. Na dobrých základech tak staví i po partnerském odloučení. "My se s Terezkou máme moc rádi, jsme naprosto spokojeni, bydlíme vedle sebe a s jejím přítelem se setkáváme, vaříme spolu a všechno je naprosto v pořádku," prozradil Herz.

I když oba bývalí manželé zvládli svůj rozchod v naprosté pohodě, jejich dcera Annelie se s ním vyrovnávala podstatně hůř. "Já jsem to vnímala hodně špatně, protože jeden byl v pohodě, druhý byl v pohodě, ale mě se nikdo neptal, jestli jsem v pohodě. A nebyla, teď už jsem," přiznala Herzová.

Dcera slavného režiséra už se také stala terčem, když ji na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech fotografové přistihli s kontroverzním umělcem Davidem Černým. "S Davidem se máme moc rádi, jsme dobří přátelé. Jeden čas jsme byli něco trošičku víc, ale to už je pasé. Že bychom byli partneři, to není pravda," uvedla vše na pravou míru.

Na filmparty si Annelie Herzová přivedla úplně jiného muže, kterého představila jako svého přítele. "Je týden nový. Jmenuje se Zdeněk a žije na Gibraltaru. Živí se komentátorstvím sportu, takže něco úplně mimo mě, já jsem antisporťák," smála se. "Jedu teď na měsíc na Gibraltar a možná tam zůstanu rok," prozradila Herzová své plány na nejbližší dny.