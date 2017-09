Filip Renč se oženil, vzal si těhotnou přítelkyni mladší o 29 let

„Já si myslím, že jsme k tomu dospěli oba, že je to asi hezké a pro dítě i rodinu takový základ, aby lidé byli spolu i duševně i papírově, a myslím, že dítě tu rodinu ocení,“ cituje web Expres.cz režiséra, který se dlouhá léta sňatku vyhýbal.

Režisérova svatba nebyla nijak velkolepá, dorazilo asi 20 hostů. Kromě rodiny nechyběli mezi svatebčany například kamarádka nevěsty Nikol Heřmánková či oblíbená režisérova herečka Jiřina Bohdalová a režisér Zdeněk Zelenka (fotky ze svatby si můžete prohlédnout na Expres.cz).



Marie Kružíková si zahrála v pohádce Čertova nevěsta, účinkovala v několika studentských filmech a hrála i ve snímcích Vejška nebo Lída Baarová. Příští rok se objeví v novém Renčově filmu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.

Filip Renč má z předchozího vztahu dceru Natálii (16), jejíž matku si ale nikdy nevzal. V lednu se tedy režisér stane podruhé otcem. V roce 2014 ale přiznal, že na děti není moc stavěný.

„Člověk se ovšem nejlíp soustředí, když je sám. Vezme počítač, do ruky tužku a papír a nějakou hezkou muziku, to je ta chvíle, kdy se může soustředit na práci. Aby za mnou běhaly děti a pořvávaly, u toho se pracovat nedá. Režie se dělá doma u stolu, když pak přijdu na plac, to už je jen takový vrchol ledovce, taková show,“ řekl pro iDNES.cz (celý rozhovor čtěte zde).