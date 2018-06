Režisér Filip Renč si žehlil reputaci

Filip Renč přihazoval hned od počátku aukce, kdy se dražily obrázky dětí z dětských domovů, ale bez úspěchu. Dosažená částka zřejmě vždy překročila jeho možnosti. "Všechny mi je vyfoukli," konstatoval s úsměvem. Ale nenechal se odradit a nakonec zaznamenal úspěch při dražbě druhé kategorie obrazů - herců, zpěváků a kamarádů muzikálu Golem. Za rovných patnáct tisíc si odnesl obraz Golema od Jana Smigmarona, který v muzikálu hraje roli studenta Jakoba.

Svoboda byl slavný i v Rusku

Asi nejvtipnějším obrazem byla koláž Lindy Finkové s názvem Můj Golem, kde k obličeji svého muže Richarda Genzera přimalovala jen mohutné tělo. Za osm tisíc si ho odnesl ředitel Divadla Broadway Petr Dodal.

Nejočekávanější dražba obrazu Karla Svobody od akademického malíře Vladimíra Zubova se z nejvyšší vyvolávací ceny 50 tisíc korun vyšplhala na "pouhých" 130 tisíc. "Původně jsem si obraz chtěl nechat, ale když je to na dobrou věc, věnoval jsem ho do aukce," pronesl autor, s tím, že i v jeho domovině v Rusku byl Karel Svoboda velmi uznávaný.

Kahovcová drží rekord

V dražbě ho však překonaly čtyři ženy, které sice nemají akademický titul, ale u nás patří mezi renomované malířky. Rekord aukce trhla zpěvačka a malířka Vlasta Kahovcová, jejíž obraz Začíná chanuka se z 30 tisíc vyšplhal na závratných 250 tisíc korun. Tuto cenu za něj vysolil synovec Pavla Landovského, příležitostný herec a producent Pavel Slabý.

Obraz Ivy Hüttnerové Golem v Pražských uličkách, pro který se inspirovala muzikálovou podobou Golema, slavil úspěch za 210 tisíc korun a emotivní portrét hrdinky muzikálu Rebeky od dcery Káji Saudka Bereniky vydělal 160 tisíc korun.



"Je to dívka, která nemá lehký život, tak jsem do díla promítla všechny své emoce z muzikálu i to, že můj táta je nemocný a fakt, že umřel Karel Svoboda - myslím, že je to z něj znát," vysvětlila iDNES.cz Berenika.



Zahanbená nezůstala ani malířka Ema Srncová, čtvrtá nejúspěšnější v aukci, jejíž obraz Rebeka a Vojta přispěl 150 tisíci ke konečné částce 2 155 500 korun pro nadaci Děti-kultura-sport.