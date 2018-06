Režisérovi Bastardů Magnuskovi vyhrožovali zmlácením baseballkou

"Nebylo to naštěstí tváří v tvář, ale psali mi to v kritice. Nejhorší je, že to čtou i moje děti, což je takové divoké. Víte, ono je dobře, že jsou kritici a že píší, co dělám špatně, že dělám všechny profese, to je v pořádku. Ale kritika, která začíná slovy "zamindrákovaný, tlustý buřt z Náchoda si točí film", to už je podle mě útok," svěřil se iDNES Magnusek.

To, k čemu se někteří známí scenáristé a režiséři neodhodlali za celou svoji kariéru, si troufl hned ve svém debutu. Přišel s tématem, které vyvolává velké rasové rozpory.

Plakát k filmu Bastardi Plakát k filmu Bastardi 2

"Lidé píší, že ty filmy jsou rasistické, ale já mám ženu napůl Romku a rozhodně nejsem rasista," brání se režisér.

Ve filmu se opět objeví řada známých herců. Kromě Jana Přeučila, Rudolfa Hrušínského ml. či Jana Třísky si maminku znovu zahraje Ilona Svobodová, která se tentokrát musela potýkat s obtížnými situacemi.

"Režisér mě předhodil romským občanům bez toho, aniž by řekl, co mě čeká. A musím říct, že to byl pro mě šok. Jde o scénu na chodbě u soudu. Tam se na mě vrhlo asi patnáct Romů, kteří mi nadávali. Pak se mi ale samozřejmě omluvili, že to měli od pana režiséra nakázané," svěřila se herečka, kterou už brzy čekají pracovní změny.

Ilona Svobodová

"Nechala jsem se po sedmi letech ukecat a jdu učit na konzervatoř. Ale hrozně se bojím, abych dětem nějak neublížila a oni mně, tak uvidíme," prozradila.

Ve filmu si opět zahraje i Jiří Krampol. Jeho role mafiána už ale dostala menší prostor.

"Ve trojce je to víceméně epizodní role, kde jsem jako mafián skončil. Nitky se přetrhaly, jsem v domově důchodců opuštěný a nikdo už ze mě nemá strach a respekt. Mihne se tam znovu i Jitka Válková, ale bude dělat, že mě nezná," dodal s úsměvem.