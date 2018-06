Režisér Matrixu se poprvé ukázal ve společnosti coby žena

Lilly převzala cenu za sci-fi seriál Sense8, který společně se sestrou Lanou, která bývala mužem Larrym, a Tomem Tykwerem napsali pro společnost Netflix. GLAAD Media Awards jsou ceny udělované za počiny ve prospěch gayů a leseb v různých oblastech mediální práce.

Lilly své první veřejné vystoupení využila k tomu, aby dodala sílu lidem v podobné životní situaci, v jaké byla ona. „Láska je pro transsexuály nejdůležitější věc. Spousta z nás se v existenčních otázkách rozhodne špatně. Ale měli bychom si uvědomit, že se nesmíme rozhodovat podle toho, co na to řeknou ostatní, ale jen a jen podle toho, jak to cítíme my,“ apelovala filmařka na transsexuály.

Už před měsícem v rozhovoru pro Windy City Times uvedla, že je transsexuálka a je po změně pohlaví.

„Přiznala jsem to rodině a přátelům. Většina lidí to ví také. Všichni to berou naprosto v pohodě. A děkuji své úžasné sestře, že to udělala přede mnou. Bez lásky a podpory mé manželky, přátel a rodiny bych nebyla tam, kde jsem,“ dodala Lilly, která se ještě coby muž stihla rozvést.

Starší ze sourozenců Larry Wachowski prodělal operativní změnu pohlaví v září 2007 a ve své ženské identitě coby Lana Wachowski veřejně vystoupil v roce 2012.