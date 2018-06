Režisér Adamec bude mít syna

I když si třiatřicetiletá Jana původně přála holčičku, na chlapečka, pro kterého teprve budou vybírat vhodné jméno, se moc těší.

"Zpočátku jsem si myslela, že bych holku chápala třeba trošku víc. Vždycky jsem totiž holčičímu světu rozuměla víc než klučičímu. Ale teď mi to vlastně najednou nevadí. Vidím totiž kolem sebe maminky, které mají kluky, a je to strašně hezké. Těším se na to a už jsem na to tak připravená, že o děvčeti momentálně ani neuvažuju. Až v dalším kole," směje se.

Teď se honí Janě Novákové hlavou otázky, co synovi obstará, co mu koupí a hlavně, co mu v lednu oblékne, aby jí nezmrzl. Pomůže jí s tím její kamarádka, rosnička Novy Karla Mráčková.

"Sama má dva kluky a miminka miluje. Myslím, že se se mnou vyřádí po obchodech. Už mi shání kočárek. V tomhle směru je mi velkou oporou," tvrdí Nováková, jejímž dlouholetým partnerem a otcem dítěte je doposud ženatý sedmapadesátiletý režisér Jiří Adamec.

Ten má už dvě dospělé děti, které mají své rodiny a patnáctiletou dceru. Teprve nyní se kvůli Janě rozvádí.