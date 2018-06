Rozmazluje mě buchtami, říká Koranteng o nové kolegyni Kloubkové

„S Kristinou se spolupracuje skvěle. Za prvé se známé dlouho a za druhé je to člověk, který je milý, příjemný a pracovitý. A taky si mě rozmazluje. Před naším prvním vysíláním upekla úžasnou buchtu, po které se olizovala celá redakce. A to není všechno. Chce z toho udělat tradici, takže bude péct před každou nedělní směnou," směje se Rey Koranteng.

Takové rozmazlování dlouho nepamatuje. Rozhodně to nikomu nevyčítá. "Než jsme se stěhovali do nové budovy na Brarrandově, tak jsme měli tradici, že se na neděli stále peklo a pořád někdo něco nosil. Postupem času to nějak vyšumělo, ale přesto se někdo občas „pochlubí“. Samozřejmě nikomu to nemůžu mít za zlé. Vím, že všichni toho máme hodně," dodal s pochopením Koranteng, který na začátky televize Nova vzpomínal s nostalgií i na Mattoni koktejl festivalu.

Rey Koranteng začínal na Nově v předpovědi počasí, pak začal s Lucií Borhyovou moderovat Televizní noviny

„Rád vzpomínám na doby, kdy jsem dělal počasí, když to všechno začínalo. Tenkrát se to teprve budovalo, vůbec jsme nevěděli, co z toho bude. Já třeba přišel do práce v úterý ráno v 8 a vrátil se ve středu v 10 a vůbec mi to nepřišlo divné," řekl.



Od té doby se leccos změnilo a vše se začalo brát možná až příliš vážně. „Neřídíme atomovou ponorku. Samozřejmě nesmíme nikomu ublížit, ani firmě, ani osobě, musí to být korektní, ale není to atomová ponorka, nejde o život," říká Koranteng, který na léto plánuje dvě dovolené.

První volné dny chce trávit v Jeseníkách, kde má příbuzné. Hlavní dovolenou pak chystá na srpen. "Ještě nevíme, kam přesně vyrazíme. Zrovna přemýšlím, kam bychom vyjeli. Moře v plánu není, máme raději Česko nebo Rakousko, ale kdo ví, třeba to nakonec bude všechno jinak. Nejsem typ, který by plánoval dovolenou půl roku dopředu," uzavřel moderátor.