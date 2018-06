Revoluční Miss ČR: bez reklam, v Praze a s dvěma moderátory

Kromě nového majitele - společnosti Central Group a charitativního pojetí celé akce, je nejzásadnější novinkou vysílatel soutěže Česká televize. Vnitřní mechanismy média veřejné služby totiž fungují jinak, než v komerčních stanicích, což divák ocení hned po prvních úvodních minutách - nebudou ho rušit žádné reklamní pauzy. Kdo naopak dostane zabrat, je štáb a celý realizační tým.

Miss on-line Jednou z kategorií je také Miss ON-LINE, o jejíž vítězce rozhodovali čtenáři iDNES.cz. Výsledky uvidíte v přímém přenosu.

"Pro nás to bude oříšek. Reklamní breaky jsme využívali k tomu, abychom zorganizovali zázemí. Jak víte, dívky se musejí stíhat převlékat a teď na to nebudou mít žádný čas navíc," objasnil ředitel Miss ČR a režisér přímého přenosu Jiří Adamec.

Malou přestávku si ale pro svůj tým přeci jen zajistil, a celkem lišácky - program rozdělí dvacetiminutový dokument o škole Miss ČR, která letos proběhla ve Spojených arabských emirátech. Střípky z Dubaje bude komentovat zpěvačka Lucie Bílá, jež na vyprahlých pouštích natáčela i videoklip ke své nové desce. Divák se bude moci podívat na nejvyšší budovu světa, nejluxusnější hotel, ale i velbloudy.

Finále se vůbec poprvé koná v Praze a Jana Čenského v roli moderátora letos vystřídají dva jeho herečtí kolegové Miroslav Etzler a Miroslav Šimůnek.

VIDEO: Každá blondýna nemusí být hloupá a naivní, říká moderátor Miss ČR Šimůnek

"Věříme, že se tihle dva již poněkud přerostlí princové vypořádají se svým úkolem co nejlépe a pro diváka to bude příjemné zpestření. Je to novinka, protože kromě prvních voleb Miss, kdy jí uváděli Pepa Dvořák s Magdalenou Dietlovou, jsme neměli dva moderátory," připomněl Adamec s tím, že Čenský zasedne v odborné porotě.

Krásu českých žen bude hodnotit i úřadující Miss World z Ruska Ksenija Suchinovová, která do Prahy přiletěla speciálně kvůli volbě nové Miss ČR. "Praha je krásné město, stačila jsem se pokochat nádhernými budovami v centru metropole a věřím, že bude příležitost, abych se sem znovu podívala. Čtyřhodinová procházka byla velmi příjemná," řekla iDNES.cz nejkrásnější dívka světa.

Slavnostní galavečer také zaostří na vítězky předcházejících ročníků. Jak uvedl Jiří Adamec, divákům chce představit krásky, které se dokázaly společensky uplatnit a zároveň obstojně reprezentovat celou Miss ČR. Letos se medailonku dočkala Miss ČR 2000 Michaela Salačová, modelka DJ, jež se dokázala prosadit i jako moderátorka. Diváci ji mohou vídat na hudební stanici Óčko. Salačová je momentálně těhotná.