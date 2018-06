Révai pojede v sedle kovového oře

"Pojedeme s partičkou přes Alpy až někam k moři. Moc zatím neplánujeme, chceme si udělat nezávislou cestu. Kde odbočíme, kde se zdržíme a na jak dlouho, to necháme až na situaci," řekl Révai.

"Motorku mám zatím krátce, jen tři měsíce, takže jsem zatím nikdy nic takového nepodstoupil, ale myslím si, že to bude skvělé. Jízda může být po delší době samozřejmě namáhavá, takže se třeba zastavíme na odpočinek někde na pěkném místě pod horami nebo u jezera. Taková místa mají atmosféru a já se na to velice těším. Spát chceme jednoduše ve stanech a když to nepůjde, pak v penzionech. Jede s námi také jeden obytný přívěs," upřesnil.

Janovy fanynky, které snad doufají, že svůj idol někde náhodou potkají, ale musí počítat s tím, že nebude sám. "Je to sice víceméně pánská záležitost, ale pojedou s námi i naše přítelkyně," dodal totiž herec s úsměvem.