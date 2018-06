Révai daroval manželce skútr, první jízda se ale nevydařila

"Jednou jsem ji měl půjčenou a viděl jsem, že to Danielu chytlo," vysvětluje nápad na dárek Révai, jenž je sám vášnivý motorkář. Stroj značky Kentoya ovázaný mašlí předal svojí ženě přímo před prodejnou spolu s helmou. Barvu volil černobílou, prý je to i oblíbená Danielina barva oblečení.

Problém nastal, když měla Daniela odjet na skútru hned domů. Ne že by stroj nezvládla, jen jí k první jízdě zrovna nepřálo počasí.

"Kamarádi nám říkají klikaři, protože nám vždycky všechno vychází, ale tentokrát to bohužel nevyšlo a Daniela trochu promrzla. Jinak první jízdu zvládla krásně, je to šikulka," nešetřil chválou herec a zpěvák, který jel z Prahy do Horoměřic za Danielou autem. A čím ji obdaroval kromě motorky? "Samozřejmě jsem jí dal ještě kytku a pusu," dodal Révai.

Jeho manželku Danielu můžete pravidelně vídat na iDNES.tv, kde moderuje zprávy.