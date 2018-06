Révai a Ruppert. Ženáči už tento pátek

Jan Révai, známý z muzikálového filmu Rebelové či seriálu Velmi křehké vztahy, si vezme za manželku reportérku Danielu Urbánkovou. Chodí s ní už více než dva roky a několik měsíců spolu žijí ve společné domácnosti. Kolem svatby, která se bude konat nedaleko Prahy, dělá herec a tanečník velké tajnosti.

"Nechci na toto téma nic říkat, až to bude za mnou, tak se dozvíte víc," vzkazuje všem. Jediné, co s úsměvem komentuje, je termín svatby. Doufá totiž, že proběhne bez povšimnutí médií a že bude veškerá pozornost věnovaná svatbě jeho kolegy Matěje Rupperta. "Pevně v to věřím," prohlašuje Révai. Uvádí také na pravou míru dohady o tom, jestli je jeho budoucí manželka těhotná. "Dítě nečekáme."

Ruppert pozval dvě stě hostů

Matěj Ruppert je o něco sdílnější. Se svojí přítelkyní, zpěvačkou a tanečnicí Karolínou Chytilovou, se teprve po půlroční známosti vezmou v pravé poledne v jedné vísce na Šumavě. Svatbu chce mít totiž venku pod širým nebem, stejně jako ji měl nedávno Michal Pavlíček, kde Ruppert s přítelkyní nechyběl. Na obřad pozval na dvě stě hostů. Chybět nebudou vedle nejbližších příbuzných a známých také členové kapely Monkey Business, v níž Ruppert zpívá.

První dny po svatbě budou trávit novomanželé, kteří rodinu také zatím nečekají, na Šumavě. "Přijde nám škoda jet v létě někam pryč. Léto v Čechách, obzvlášť třeba na Šumavě, je krásné. Moji rodiče tam mají chalupu a my tam chceme trávit hodně času. Svatební cestu bychom chtěli přesunout až někdy na leden, kdy je v Praze marast a zima. Shodli jsme se zatím na Thajsku," prozrazuje Ruppert.