Restaurace U Peršana má příchuť pestrobarevného trhu

Téměř z každého kouta zírá na hosty stará přenosná televize pokud možno co nejbizarnějších tvarů, nebo alespoň němé rádio. Na reprobednách a okenních parapetech se povaluje několik starých telefonů, na polici hned vedle vchodu je sbírka historických fotoaparátů. I toto je zajímavá série, která představuje staré kousky, ale také například známý socialistický výrobek Smena.

Samostatnou kapitolou je barový pult, jemuž vévodí trojice ledních medvědů s mocnými tlapami zabořenými do modravých popelníků. Je to sice trochu zvláštní, ale celá ta směsice působí mile, a dokonce téměř rozverně.

Celý nápad má jedinou drobnou vadu na kráse. Nábytek i doplňky jsou ze světlého dřeva, ale už na první pohled je patrné, že je to levná dýha. Především staré telefony nebo fotoaparáty působí na laminovaném dřevě trochu divně. Je to trochu škoda, tenhle podnik by si zasloužil více.

Restaurace a pension U Peršana je sice mimo hlavní silnici, nicméně obvykle je tady problém najít volné místo. Do jednoho z posledních domů v Klimkovicích směrem na kopec Hýlov, který je znám díky proslulým jódovým sanatoriím, si totiž našli cestu mnozí Ostravané. Do podniku na úpatí lázeňského kopce je láká především výtečná kuchyně.

Jídlo i obsluha je v klimkovické restrauraci opravdu na úrovni. Personálu nechybí patřičná noblesa i shovívavost. Nikomu tady nevadí chlapi, kteří hlasitě popíjejí svá piva, ani děti, jež s elegancí sobě vlastní zmastí celý ubrus.

Jídelníček je u Peršana vskutku obsáhlý. Nabízejí minutky, hotová jídla, dětské porce, poháry - prostě všechno. Velmi lákavé je například Krákorovo tajemství nebo kachna na pomerančích, kterou si je však třeba objednat jeden den předem. U většiny nabízených jídel je samozřejmostí krátký popis, z čeho je pokrm vyroben. U některých jídel dokonce nechybí informace, jestli je více nebo méně kořeněné. Zajímavá je nabídka mořských a rybích specialit, v níž nechybějí humři nebo losos na několik způsobů. U Peršana navíc pořádají víkendy věnované různým specialitám - například zvěřině, steakům nebo biftekům.

Podnik se od ostatních liší i v nabídce jídel obvykle servírovaných jako "menu". Zatímco ve většině podniků oznamují nabídku těchto jídel až v den, kdy se podávají, nebo v lepším případě připraví takový jídelníček na celý týden, u Peršana mají menu vybrané na celý měsíc. Host si tedy už začátkem měsíce může do diáře zapsat, že za tři týdny si za pětapadesát korun bude moci dát krkovičku s kapustou a fazolovou polévku. To jistě není běžné.

U Peršana točí nošovickou dvanáctku a velvet. Zatímco radegast je spíše průměrný, velvet tu připravují dobře. Pečují o ten správný lavinový efekt, kterým se pivo může chlubit, i teplota je solidní.

Doslova jako třešnička na dortu jsou u Peršana sladká jídla. Hlavně poháry, které navíc nejsou ani příliš drahé. Zajímavá je i nabídka palačinek na několik způsobů.

RESTAURACE A PENSION U PERŠANA,

Klimkovice (nedaleko Ostravy).

Otevřeno pondělí-sobota 11-23 hod., neděle 11-22 hod. V lokále i přilehlé prosklené místnosti je dohromady přibližně šedesát míst.

Radegast 12° 16 Kč **

Velvet 25 Kč ***

Kvalita obsluhy *****

Celkový dojem ****

Žádná hvězdička je v hodnocení nejméně, pět nejvíc. Útratu v testovaných podnicích si platí autoři sami.